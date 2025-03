Heppenheim: Kombifahrer fährt E-Scooter-Fahrerin an und flüchtet 

Heppenheim. Am Donnerstag gegen 7.15 Uhr hat sich in der Uhlandstraße in Heppenheim in Zusammenstoß zwischen einem noch unbekannten, männlichen Verkehrsteilnehmer und einer E-Scooter-Fahrerin ereignet. Bei dem Verkehrsunfall wurde der E-Scooter im hinteren Bereich beschädigt und die Fahrerin verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt vom Unfallort. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen hellen Kombi handeln. Hinweise auf den Verursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizei Heppenheim unter 06252 7060 entgegen.