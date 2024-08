Fahrer flüchtet zu Fuß nach tödlichem Unfall

Wehrheim (dpa/lhe) - Bei einem schweren Unfall in der Nähe der Saalburg ist ein Mann gestorben. Ein zweiter Fahrer wurde schwer verletzt. Die Polizei fahndet nach einem Unfallbeteiligten, der zu Fuß von der Unfallstelle floh.

Laut Polizeipräsidium Westhessen ereignete sich der Unfall am frühen Morgen auf der Bundesstraße 456 bei Wehrheim. Zwei Pkw seien frontal zusammengestoßen. Nach Zeugenaussagen soll der eine Fahrer zum Überholen angesetzt haben und dabei frontal mit dem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen sein. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.