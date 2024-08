Bedrohung und Angriff: Betrunkener in Gewahrsam

Aarbergen (dpa/lhe) - Ein betrunkener Mann hat in Aarbergen (Rheingau-Taunus-Kreis) mehrere Straftaten begangen. Zunächst bedrohte der 42-Jährige in einem Supermarkt eine Angestellte, wie die Polizei mitteilte. Er habe in dem Markt Hausverbot. Eine Streife wurde gerufen, deren Anordnungen der Mann aber nicht folgte - er wurde gefesselt und festgenommen.