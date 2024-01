Betrunkener Mann entkleidet sich im ICE und bedroht Personal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Bundespolizei hat in Frankfurt einen 23-jährigen Mann festgenommen, der betrunken in einem Zug das Personal belästigt haben soll. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, geriet der Verdächtige am Dienstagmorgen zunächst mit Mitarbeitern der Deutschen Bahn in eine verbale Auseinandersetzung. Dann soll er sie laut Polizei beleidigt und bedroht haben. Als dem betrunkenen Mann im Bordbistro weitere alkoholische Getränke verweigert wurden, soll er dem Zugpersonal seine Genitalien gezeigt haben. Zudem trat und schlug der 23-Jährige der Polizei zufolge gegen Zwischentüren des Zugs.