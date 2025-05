Mann mit Waffen und Drogen im ICE in Frankfurt entdeckt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer Ticketkontrolle in einem ICE hat die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt Waffen und Drogen bei einem Fahrgast gefunden. Der 25-Jährige sei am Mittwoch ohne Fahrschein von einem Zugbegleiter aufgegriffen worden, dieser rief an der Haltestelle Flughafen Frankfurt Fernbahnhof die Bundespolizei hinzu, teilte die Behörde mit.