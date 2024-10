Waffen und Drogen - Frankfurt kündigt weitere Schritte an

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Stadt Frankfurt will das Waffenverbot ausweiten und massiver gegen die Drogenszene vorgehen. So soll im Bahnhofsviertel das Mitbringen von Waffen künftig rund um die Uhr untersagt werden, wie Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) ankündigte. Bislang gelten die Maßnahmen nur in den Abend- und Nachtstunden. Zudem soll im Ausgehviertel Alt-Sachsenhausen an den Wochenendtagen von 20 bis 6 Uhr eine Waffenverbotszone eingeführt werden. Geplant sei, dass die Ausweitung im Dezember umgesetzt werde.