Messer in Frankfurter Waffenverbotszone sichergestellt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Frankfurter Ausgehviertel Alt-Sachsenhausen, in dem seit einigen Monaten ein zeitweises Waffenverbot gilt, hat die Polizei bei Kontrollen mehrere Messer beschlagnahmt. Laut den Angaben stellten die Beamtinnen und Beamten am Samstagabend und in der Nacht ein Springmesser, drei Einhandmesser sowie ein sogenanntes Neck-Knife sicher.