Limburg führt Waffenverbotszone ein

Limburg (dpa/lhe) - «Weniger mitgeführte Messer im öffentlichen Raum» - das fordert die Stadt Limburg und macht zum 1. August den Bahnhofsplatz sowie das nahe Umfeld zur Waffenverbotszone. Damit ist in der Zeit von 20.00 bis 5.00 Uhr das Mitführen von Waffen in dem Bereich verboten. Allgemein sei «eine Zunahme von Stichwaffen zu verzeichnen, die bei Auseinandersetzungen eingesetzt werden», teilte das Polizeipräsidium Westhessen mit. Das Verbot betrifft Waffen nach dem Waffengesetz sowie Messer mit feststehender oder feststellbarer Klinge mit einer Länge von mehr als vier Zentimetern.

Nach Wiesbaden und Frankfurt ist der Bereich rund um den Limburger Bahnhof die dritte ausgewiesene Waffenverbotszone in Hessen. Aktuell werde auch in Marburg und Gießen die Ausweisung solcher Zonen in Betracht gezogen, hieß es.