Kassel führt zeitweilige Waffenverbotszone während EM ein

Kassel (dpa/lhe) - Die Stadt Kassel führt während der Fußball-Europameisterschaft ein zeitweiliges Waffenverbot in stark frequentierten Zonen ein. Das Verbot gelte ab diesem Freitag bis zum 15. Juli im Umfeld der Nordhessen Arena, in der Public Viewings angeboten werden, sowie auf der Friedrich-Ebert-Straße, wie die Stadt am Donnerstagabend mitteilte. Demnach dürfen dort in bestimmten Zeiträumen keine Waffen und Messer mit feststehender oder feststellbarer Klinge mit einer Länge von mehr als vier Zentimetern mitgeführt werden.