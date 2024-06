Temporäre Waffenverbotszone in Fulda

Fulda (dpa/lhe) - Die Stadt Fulda führt während der Fußball-Europameisterschaft ein zeitweiliges Waffenverbot für einige Bereiche des sogenannten Bermuda-Dreiecks rund um die Karlstraße ein. Das Verbot gelte ab Samstag, 29. Juni, wie der Landkreis Fulda am Donnerstag mitteilte. Der Kreis habe die entsprechende Verordnung in Abstimmung mit Polizei und Stadt Fulda erlassen. Das Verbot gelte bis zum EM-Finalspiel am 14. Juli an allen Spieltagen jeweils ab 16 Uhr bis zum Folgetag um 6 Uhr.