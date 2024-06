Frankfurt: Zeitweilige Waffenverbotszone an Fanmeile

Die Stadt folge einem Appell an EM-Standorte durch das Bundesinnenministerium. In dem Brief an die Stadt verweise das Ministerium auch auf die Messerattacke in Mannheim. Erst am Montag wurde in Frankfurt eine 41 Jahre alte Frau am Mainufer mit einem Messer angegriffen und verletzt. «Wir werden zusammen mit der Landespolizei, die für die Sicherheit in Frankfurt verantwortlich ist, alles tun, was möglich ist, um Vorkommnisse zu verhindern. Mit der Waffenverbotszone in der Fanzone tragen wir auch dazu bei», sagte Oberbürgermeister Mike Josef.