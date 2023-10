Frankfurt führt Waffenverbotszone im Bahnhofsviertel ein

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Stadt Frankfurt führt am 1. November eine Waffenverbotszone im Bahnhofsviertel der Stadt ein. «Wir sind uns einig, dass die Situation im Bahnhofsviertel so nicht bleiben konnte und sich verbessern muss», sagte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) am Donnerstag über die Verordnung der Römer-Koalition.