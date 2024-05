Waffenverbot jetzt auch im Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwischen 20 und 5 Uhr dürfen im Frankfurter Hauptbahnhof keine Waffen mitgeführt werden. Die Stadt weitet die Waffenverbotszone, die seit 1. November bereits im Bahnhofsviertel gilt, zum 1. Juni auf das Bahnhofsgebäude aus, wie Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) zusammen mit Vertretern von Polizei und Deutscher Bahn am Mittwoch ankündigte.

Die Erfahrungen im Bahnhofsviertel seien sehr gut, sagte der Frankfurter Polizeipräsident Stefan Müller: Seit November seien dort 62 verbotene Gegenstände sichergestellt worden, darunter 49 Messer, aber auch Macheten, Fleischerbeile oder Teleskopschlagstöcke. Kontrolliert würden in der Regel Menschen, die sich aggressiv verhalten oder andere Personen belästigen. Aber auch anlasslose Kontrollen seien möglich.

Doppelt so viel Waffengewalt wie vor Corona

Während die Landespolizei für das Bahnhofsviertel zuständig ist, fällt der Hauptbahnhof in die Zuständigkeit der Bundespolizei. Ergänzend ist ein privater Sicherheitsdienst der Bahn im Einsatz. Aus Sicht der Bundespolizei ist die Ausweitung der Waffenverbotszone «ein wichtiger Schritt zur Erhöhung der Sicherheit», wie der Präsident der zuständigen Bundespolizeidirektion, Georg Pelzl, sagte.

«Kriminalgeografisch» seien Bahnhofsviertel und Hauptbahnhof ein Raum. Seit den Corona-Jahren habe sich die Zahl der Gewaltdelikte mit Waffengebrauch im Hauptbahnhof mehr als verdoppelt: von 80 im Jahr 2019 auf 176 im Jahr 2022. Außerhalb Frankfurts hat in Hessen nur Wiesbaden seit 2019 eine Waffenverbotszone. In einigen größeren Städten wird das Thema diskutiert, in anderen wurden anlassbezogen temporäre Waffenverbote erlassen.