Mann beschädigt Auto und bedroht Polizisten

Taunusstein (dpa/lhe) - Ein 38-Jähriger soll in Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis) ein Auto beschädigt und Polizisten bedroht sowie beleidigt haben. Der Mann sei betrunken gewesen und habe den Beamten unter anderem mit dem Tode gedroht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Diese hat den Mann eigenen Angaben zufolge noch am späten Mittwochabend in Gewahrsam genommen, um weitere Straftaten zu verhindern. Am Donnerstagmorgen sei er aber wieder entlassen worden. Auf ihn kommen laut Polizei nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Bedrohung und Beleidigung zu. Der verursachte Schaden an dem Auto belaufe sich auf etwa 1000 Euro. Die Polizei suche noch nach Zeugen, hieß es.