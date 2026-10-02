Noch immer Badetemperaturen

Bodensee im Oktober noch mehr als 20 Grad warm

Mittelmeer-Feeling am Bodensee: Während der Herbst Einzug hält, bleibt das Wasser überraschend warm. Die aktuellen Werte erinnern eher an einen Urlaub im Süden als an Anfang Oktober am Bodensee.

Der Bodensee ist für die Jahreszeit ungewöhnlich warm. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Der Bodensee ist für die Jahreszeit ungewöhnlich warm. (Symbolbild)

Bregenz (dpa) - Der Bodensee ist für die Jahreszeit ungewöhnlich warm. Nach Angaben des Amts der Vorarlberger Landesregierung lag der Tagesmittelwert der Wassertemperatur an der Messstation Bregenz am Donnerstag bei 20,3 Grad. Das ist die höchste Wassertemperatur an einem 1. Oktober seit mindestens 20 Jahren. Zuvor hatten der «Südkurier» und die «Schwäbische Zeitung» darüber berichtet. 

Zum Vergleich: Am 1. Oktober 2025 lag die Wassertemperatur in Bregenz bei 16,6 Grad. Besonders kühl war das Wasser am 1. Oktober 2015 mit 12,9 Grad. Die Messungen der Wasserwirtschaft Vorarlberg werden in einer Tiefe von 0,5 Metern vorgenommen und seit 1979 erfasst.

Schon im Mai über 20 Grad

Auch im Jahresverlauf 2026 zeigte sich der Bodensee ungewöhnlich warm. Schon am 26. Mai wurde an der Bregenzer Messstation erstmals eine Tagesdurchschnittstemperatur von mehr als 20 Grad gemessen. Im Juni stieg die Wassertemperatur während einer Hitzewelle auf 27,1 Grad. Der bisherige Höchstwert der Messreihe liegt bei 27,9 Grad. Im August lag die durchschnittliche Wassertemperatur bei 25 Grad.

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Gleichzeitig macht das Niedrigwasser, dem Bodensee zu schaffen. Auf dem Untersee, einem kleineren Teil des Bodensees bei Radolfzell, wurde seit gestern der Schiffsverkehr teilweise eingestellt.

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