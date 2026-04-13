Böller-Experiment löst Feuerwehreinsatz aus

Sigmaringen (dpa/lsw) - Mit einem misslungenen Böller-Experiment hat ein Jugendlicher in Sigmaringen die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Der 14-Jährige versuchte nach Angaben der Polizei, in seinem Zimmer einen Böller zu zünden. Dafür nutzte er wohl ein Metallteil, das er in ein offenliegendes Stromkabel eines Elektrogeräts steckte. Ein Funke sprang demnach über und zündete den Silvesterböller. Überrascht habe der Jugendliche den Böller in einen Papierkorb geworfen, wo dieser explodiert sei und den Eimer in Brand gesetzt habe.