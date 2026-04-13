Brände

Böller-Experiment löst Feuerwehreinsatz aus

Ein 14-Jähriger zündet in seinem Zimmer einen Silvesterböller – plötzlich steht der Papierkorb in Flammen. Was dann passiert, ruft die Feuerwehr auf den Plan.

Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen an. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen an. (Symbolbild)

Sigmaringen (dpa/lsw) - Mit einem misslungenen Böller-Experiment hat ein Jugendlicher in Sigmaringen die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Der 14-Jährige versuchte nach Angaben der Polizei, in seinem Zimmer einen Böller zu zünden. Dafür nutzte er wohl ein Metallteil, das er in ein offenliegendes Stromkabel eines Elektrogeräts steckte. Ein Funke sprang demnach über und zündete den Silvesterböller. Überrascht habe der Jugendliche den Böller in einen Papierkorb geworfen, wo dieser explodiert sei und den Eimer in Brand gesetzt habe. 

Der 14-Jährige habe die Flammen «geistesgegenwärtig» mit einer Decke erstickt, doch der Rauch löste die Brandmelder aus - und die Feuerwehr rückte an. Die Bewohner mussten das Haus kurz verlassen, konnten jedoch wenig später zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den 14-Jährigen.

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