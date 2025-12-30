Am Bahnhof Böller explodiert am Bahnhof – Mann erleidet Knalltrauma Ein Böller explodiert direkt hinter einem Passanten an einem Stuttgarter Bahnhof. 30.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Sven Hoppe/dpa Ein Mann erlitt nach einem gezündeten Böller am Bahnhof ein Knalltrauma. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Pyrotechnik gezündet Polizei ermittelt nach Böller vor Mehrfamilienhaus Ein lauter Knall und Rauch im Flur schrecken Bewohner auf - wer zündete den Böller vor dem Mehrfamilienhaus in Obertshausen? Die Polizei sucht Zeugen. 14.10.2025 Landkreis Esslingen Böller in Schule gezündet - mehrere Kinder verletzt Ein Böller explodiert auf dem Pausenhof – mehrere Kinder erleiden Knalltrauma. Vieles zu dem Vorfall ist noch unklar. 07.10.2025 Zeugen gesucht Zwei Elfjährige beim Spielen von Böller verletzt Ein Treffen im Park endet für zwei elfjährige Jungen im Krankenhaus: Sie werden von einem Feuerwerkskörper verletzt. 09.03.2025 Verkehr Stuttgart 21: Bestehender Bahnhof bleibt auch 2026 Eigentlich sollte der oberirdische Hauptbahnhof in Stuttgart im Dezember 2025 außer Betrieb gehen und durch den neuen Tiefbahnhof von Stuttgart 21 ersetzt werden. Nun ist klar: Er bleibt noch. 22.03.2024 Polizeieinsatz Kurzzeitiger Stillstand am Bahnhof Stuttgart Nichts ging mehr am Stuttgarter Hauptbahnhof: Wegen eines Polizeieinsatzes fuhren kurzzeitig keine Züge. Zeugen hatten «verdächtige Personen» gemeldet. 28.01.2024