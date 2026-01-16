Bild
Unfälle mit Silvesterböllern

Schülerin verletzt sich und Mitschüler mit Böller

Ein 13-Jähriger bringt einen Böller mit in die Schule und gibt ihn einer 15-Jährigen. Doch nachdem das Mädchen diesen zündet, wirft sie den Böller nicht rechtzeitig los.

Eine Schülerin wurde ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Stephan Jansen/dpa
Eine Schülerin wurde ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Memmingen (dpa/lsw) - Eine 15-jährige Schülerin hat sich beim Zünden eines Silvesterböllers in Memmingen erheblich an der Hand und im Gesicht verletzt. Der angezündete Böller sei in ihrer Hand detoniert, wie die Polizei mitteilte. Ein 13 Jahre alter Mitschüler habe den Böller mitgebracht und ihr vor dem Schulunterricht gegeben. 

Die 15-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Schüler klagten über ein Knalltrauma. Nach Angaben der Polizei wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, eines Vergehens nach dem Sprengstoffgesetz sowie der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion ermittelt.

