Ludwigshafen: 13-Jähriger zündet Böller auf Pausenhof
Ein 13-Jähriger hat auf dem Pausenhof der Karolina-Burger-Schule in Ludwigshafen einen Böller gezündet. Zwei Schüler klagten über Ohrenschmerzen. Die Polizei führte eine Gefährderansprache durch.
Ludwigshafen. Ein 13-Jähriger hat am Donnerstagmorgen einen Böller auf dem Pausenhof der Karolina-Burger-Schule in Ludwigshafen gezündet. Nach Angaben der Polizei befanden sich während der Pause bereits Einsatzkräfte der Polizei auf der anderen Seite des Schulhofs. Sie konnten den Jugendlichen sofort als Verantwortlichen identifizieren.
Das Kind wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben und die Polizei führte eine Gefährderansprache durch. Weitere Böller hatte der Schüler nicht dabei. Um welche Art von Knallkörper es sich genau gehandelt hatte und woher der 13-Jährige die Böller hatte, ist derzeit noch nicht bekannt. Zwei Schüler klagten nach dem Knall über Ohrenschmerzen. Sie wurden ebenfalls in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten gegeben. (heh)