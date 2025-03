Böller in Höhle? Tote Fledermäuse in schwäbischer Höhle

Bitz (dpa/lsw) - In einer Höhle in Bitz (Zollernalbkreis) sind mindestens zwei Fledermäuse verendet, nachdem ihr Winterschlaf durch eine Explosion gestört worden war. Die Polizei ermittelt nach einer Anzeige des Landkreises gegen Unbekannt, wie ein Sprecher in Reutlingen mitteilte. Zuvor hatten der «Schwarzwälder Bote» und die «Schwäbische Zeitung» darüber berichtet.