Reutlingen (dpa/lsw) - Ein 16-Jähriger soll in einem Treppenhaus einer Schule in Reutlingen einen Böller angezündet haben. Ein 15-Jähriger soll diesen am Vormittag gegen Ende der Pause in der Hand gehalten haben, wie die Polizei mitteilte. Er ließ den Böller daraufhin fallen und dieser explodierte.