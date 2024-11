Polizeieinsatz nach Knall in Schule

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein lauter Knall hat einen Polizeieinsatz an einer Frankfurter Schule ausgelöst. Nach Polizeiangaben berichteten Zeugen von einem Feuerwerkskörper, der von einem der oberen Stockwerke in den Flur geworfen worden und dort explodiert sei. Durch den Knall seien am Donnerstagmorgen drei elfjährige Schüler und zwei Lehrer verletzt worden. Sie hätten über Schmerzen und Störgeräusche in den Ohren geklagt, berichtete die Polizei. Sie hofft nun auf Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können.