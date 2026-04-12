Eingeengte Fahrspuren

Bohrarbeiten für ICE-Trasse bremsen Verkehr auf der A67

Pendler aufgepasst: Ab 13. April wird es auf der A67 bei Gernsheim eng. Grund sind Vorarbeiten der Deutschen Bahn für eine schon lange geplante Schnellfahrstrecke.

Autofahrer auf der A67 müssen sich auf eingeengte Fahrstreifen einstellen (Symbolbild). Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Autofahrer auf der A67 müssen sich auf eingeengte Fahrstreifen einstellen (Symbolbild).

Gernsheim (dpa/lhe) - Wegen Bohrungen für die ICE-Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim müssen sich Autofahrer auf der A67 in den kommenden Wochen auf eine Engstelle bei Gernsheim (Kreis Groß-Gerau) einstellen. Von diesem Montag, 13. April (15.30 Uhr), bis Freitag, 22. Mai (9.30 Uhr), werden in Richtung Mannheim zwei Fahrstreifen eingeengt, wie die Autobahn GmbH mitteilte. 

Betroffen ist den Angaben zufolge ein Abschnitt von rund drei Kilometern. Dies sei aus Sicherheitsgründen notwendig. Die Autobahn GmbH bat um umsichtige Fahrweise im Baustellenbereich und Verständnis für die Verkehrsbeeinträchtigungen. 

Bei den Arbeiten der Bahn-Tochter InfraGo handelt es sich um Erkundungsbohrungen. Dabei werden auch Aufbau und Eigenschaften der Straße und des darunterliegenden Baugrunds ermittelt, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Die ICE-Neubaustrecke befindet sich noch im Planungsstadium. Demnach soll sie teils an der A67 entlangführen.

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