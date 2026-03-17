«Bombe im Gepäck» - Mann scherzt bei Sicherheitskontrolle
Ein schlechter Witz alarmiert die Sicherheitskräfte am Frankfurter Flughafen. Für den Witzbold hat das Folgen.
Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Scherz bei der Gepäckkontrolle hat einen 59-Jährigen am Frankfurter Flughafen den Weiterflug gekostet. Weil er mehrfach behauptete, eine Bombe in seiner Tasche zu haben, durfte er nicht nach Frankreich weiterreisen, wie die Polizei mitteilte. Gegen den Mann wird nun ermittelt.
Das Sicherheitspersonal habe das Gepäck des Mannes bei der Luftsicherheitskontrolle nachkontrolliert, heißt es in der Mitteilung. Ein Sprengstofftest habe dabei positiv angeschlagen.
Den Angaben zufolge behauptete der 59-Jährige daraufhin, er habe eine Bombe im Gepäck - und wiederholte seinen vermeintlichen Witz auch, als die Bundespolizei hinzugezogen wurde. Spezialkräfte stuften seine Tasche später als ungefährlich ein. Der Mann wurde am Montag von seinem Weiterflug ausgeschlossen. «Solche Äußerungen gehen in der Regel nach hinten los», mahnt die Polizei in der Mitteilung.