Bombenverdacht in Darmstadt wird am Wochenende untersucht

Darmstadt (dpa/lhe) - Nach dem Verdacht auf einen Bomben-Blindgänger am Darmstädter Nordbahnhof soll der Fundort am Wochenende vom Kampfmittelräumdienst freigelegt werden. «Wenn es sich bei dem Objekt tatsächlich um eine Bombe handelt, wird diese – in Abhängigkeit von ihrer Beschaffenheit – entschärft oder kontrolliert gesprengt», teilte die Stadt mit.

In diesem Fall werde es am Sonntag eine Evakuierung im Radius von 500 Metern geben. Ein Betretungsverbot werde dann am Sonntag um 7.00 Uhr in Kraft treten, heißt es bei der Stadt. Betroffen seien rund 200 Menschen. Eine Aufenthaltsmöglichkeit bestehe in der Mensa des Berufsschulzentrums.