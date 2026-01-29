Untersuchung

Bombenverdacht in Darmstadt wird am Wochenende untersucht

Ist es eine Bombe oder nicht? Experten wollen am Wochenende den möglichen Fundort freilegen.

Der Kampfmittelräumdienst untersucht einen Bombenverdacht. (Symbolbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Der Kampfmittelräumdienst untersucht einen Bombenverdacht. (Symbolbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Nach dem Verdacht auf einen Bomben-Blindgänger am Darmstädter Nordbahnhof soll der Fundort am Wochenende vom Kampfmittelräumdienst freigelegt werden. «Wenn es sich bei dem Objekt tatsächlich um eine Bombe handelt, wird diese – in Abhängigkeit von ihrer Beschaffenheit – entschärft oder kontrolliert gesprengt», teilte die Stadt mit.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

In diesem Fall werde es am Sonntag eine Evakuierung im Radius von 500 Metern geben. Ein Betretungsverbot werde dann am Sonntag um 7.00 Uhr in Kraft treten, heißt es bei der Stadt. Betroffen seien rund 200 Menschen. Eine Aufenthaltsmöglichkeit bestehe in der Mensa des Berufsschulzentrums. 

Wegen des Bombenverdachts müssen Erschütterungen auf den Strecken unbedingt vermieden werden. Teile der Bahnstrecke, die am Darmstädter Nordbahnhof vorbeiführen, wurden daher gesperrt und Züge umgeleitet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Weiter Bombenverdacht in Darmstadt: Einschränkungen bei Bahn
Untersuchung

Weiter Bombenverdacht in Darmstadt: Einschränkungen bei Bahn

Am Nordbahnhof führt der Verdacht auf einen Blindgänger zu Zugumleitungen. Wie geht es weiter?

13.01.2026

Bombenverdacht am Nordbahnhof – Zugverkehr eingeschränkt
Darmstadt

Bombenverdacht am Nordbahnhof – Zugverkehr eingeschränkt

Am Darmstädter Nordbahnhof sorgt ein Bombenverdacht für eine teilweise Streckensperrung. Züge der Linie RB82 werden umgeleitet, es kommt zu Verzögerungen und Teilausfällen.

07.01.2026

Kampfmittelräumdienst sprengt erfolgreich Bombe
Bombenentschärfung

Kampfmittelräumdienst sprengt erfolgreich Bombe

Auf dem Gelände des Frankfurter Flughafens wurde eine Weltkriegsbombe gefunden. Die Sperrung hatte Folgen in der Luft und am Boden. Am Abend kommt die Entwarnung.

07.06.2024

Karlsruhe

Bombenverdacht nicht bestätigt: Evakuierung nicht nötig

01.07.2023

Karlsruhe

Wegen Bombenverdachts droht Evakuierung am Bahnhof

29.06.2023