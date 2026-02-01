Verdächtiger Fund in Darmstadt ist eine Bombe
Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg sorgt in Darmstadt für Einschränkungen. Rund 200 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, auch der Bahnverkehr ist betroffen.
Darmstadt (dpa/lhe) - Bei dem verdächtigen Fund am Darmstädter Nordbahnhof handelt es sich um eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Wie die Stadt am Sonntag mitteilte, prüfe der Kampfmittelräumdienst nun, welche weiteren Maßnahmen getroffen werden müssen. Zuvor war das Gebiet rund um das verdächtige Objekt evakuiert worden, damit der Fundort untersucht werden konnte. Dies sei alles geregelt abgelaufen, sagte ein Sprecher der Stadt.
Die Evakuierung war bereits am Donnerstag angekündigt worden und gilt für einen Radius von 500 Metern rund um den Fund. Das Betretungsverbot trat am Sonntagmorgen um 7.00 Uhr in Kraft. Betroffen sind den Angaben zufolge rund 200 Menschen. Eine Aufenthaltsmöglichkeit bestehe in der Mensa des Berufsschulzentrums. Teile der Bahnstrecke, die am Darmstädter Nordbahnhof vorbeiführen, waren gesperrt und Züge umgeleitet worden, um Erschütterungen zu vermeiden.