Bonifatiuswerk feiert 60 Jahre Diaspora-Aktion in Fulda
Das Hilfswerk unterstützt katholische Christen, die in ihrer Region in der Minderheit sind. Warum das Jubiläum in Fulda am Grab des heiligen Bonifatius gefeiert wird.
Fulda (dpa/lhe) - Die katholische Hilfsorganisation Bonifatiuswerk feiert in diesem Jahr das 60-jährige Jubiläum ihrer Diaspora-Aktion am Grab ihres Namenspatrons in Fulda. Bundesweit eröffnet wird die Aktion am 8. November mit einem Gottesdienst im Dom der osthessischen Stadt, wie das Hilfswerk mitteilt.
Mit der Diaspora-Aktion werden katholische Christen unterstützt, die vor Ort zahlenmäßig in der Minderheit sind, beispielsweise in bestimmten Regionen Deutschlands, aber auch in Nordeuropa. «Die kirchlichen Hilfswerke, so gerade auch das Bonifatiuswerk, machen besonders deutlich, dass wir Kirche als Volk Gottes sind, das eine lebendige Gemeinschaft aus vielen Völkern ist», sagte der Fuldaer Bischof Michael Gerber.
Mit Fulda verbindet das Bonifatiuswerk nach eigenen Angaben eine besondere Geschichte, da in dem Dom der heilige Bonifatius begraben liegt, der auch als «Apostel der Deutschen» bezeichnet wird. «Der heilige Bonifatius lebte bereits vor 1.300 Jahren vor, was heute das Motto unseres Hilfswerks ist: Keiner soll alleine glauben», sagte Monsignore Georg Austen, Generalsekretär des Bonifatiuswerkes, über den Namenspatron des Hilfswerks.