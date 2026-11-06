Textilunternehmen

Bonita Grupp: Warum Trigema in Deutschland bleiben soll

Trigema entwickelt neue Stoffe und Produktionsverfahren dort, wo die Kleidung entsteht - in Deutschland. Warum Bonita Grupp darin mehr sieht als eine Standortentscheidung.

Bonita Grupp ist es wichtig, dass das Bekleidungsunternehmen Trigema in Deutschland produziert. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Bonita Grupp ist es wichtig, dass das Bekleidungsunternehmen Trigema in Deutschland produziert. (Archivbild)

Pforzheim/Burladingen (dpa/lsw) - Das Textilunternehmen Trigema soll nach den Worten von Co-Chefin Bonita Grupp auch deshalb weiterhin in Deutschland produzieren, um Fortschritt hier zu gestalten. «Wenn man sich im Textilbereich weiterentwickeln möchte, etwa neue Stoffe und Produktionsverfahren entwickeln will, dann macht man das dort, wo die Produkte hergestellt werden», sagte die 37-Jährige der «Pforzheimer Zeitung» (Samstag). «Sonst würden wir das Know-how verschenken. Wenn wir alles nur noch im Ausland produzieren, können wir uns in diesen Bereichen auch nicht weiterentwickeln.»

Grupp hatte vor einigen Jahren mit ihrem Bruder Wolfgang Grupp junior die Führung des Familienunternehmens aus Burladingen (Zollernalbkreis) übernommen. Ihr Vater Wolfgang Grupp habe immer gesagt, es müsse möglich sein, hier am Standort zu produzieren, sagte Bonita Grupp der Zeitung. «Diese Haltung wurde ein Stück weit belächelt. Aber das Durchhalten - es ist jeden Tag intensiv - hat gezeigt, dass es von Vorteil ist, an gewissen Industrien festzuhalten.» Man sei nicht zu sehr abhängig von den Krisen dieser Welt. 

Grupp hält Einsatz von Robotern für denkbar

Auch mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz sollen etwa Energieverbrauch und Produktion effizienter gesteuert werden, um weiterhin in Deutschland produzieren zu können. Zudem arbeite Trigema mit einem Start-up aus Österreich zusammen, um Nähprozesse weiterzuentwickeln. Den Einsatz von Robotern hält sie in Zukunft für denkbar. Allerdings seien menschliche Hände bei der Verarbeitung elastischer Stoffe bislang deutlich flexibler. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

«Uns geht es bei der Automatisierung nicht darum, teure Arbeitskräfte zu ersetzen, sondern darum, Arbeitskräfte zu ersetzen, die wir gar nicht mehr finden», sagte Grupp. Auf die Frage, was passieren müsste, damit Trigema nicht mehr ausschließlich in Deutschland produziert, ob es eine Schmerzgrenze gebe, antwortete sie: «Wir hoffen, dass die Schmerzgrenze nicht kommt.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bonita Grupp: «Nähen überlassen wir lieber den Spezialisten»
Trigema

Bonita Grupp: «Nähen überlassen wir lieber den Spezialisten»

Wie Bonita Grupp und ihr Bruder Trigema in die Zukunft führen wollen – auch wenn sie selbst keine Nähmaschine bedienen kann.

10.07.2026

Bonita Grupp über Taschengeld und Rolle ihres Vaters
Privates einer Unternehmerin

Bonita Grupp über Taschengeld und Rolle ihres Vaters

Bonita Grupp gibt Einblicke in ihre Kindheit als Tochter von Trigema-Patriarch Wolfgang Grupp. Auch über den Umgang der Familie mit Grupp seniors Rückkehr in die Öffentlichkeit spricht sie offen.

08.05.2026

Keine Kopie - Wie Wolfgang Grupp junior Trigema führt
Unternehmensführung

Keine Kopie - Wie Wolfgang Grupp junior Trigema führt

Die Fußstapfen seines Vaters sind groß – doch Wolfgang Grupp junior will nicht in ihnen verschwinden. Mit seiner Schwester trägt er das Erbe von Trigema weiter - auf einem eigenen Weg.

18.02.2026

Nachwuchs bei Trigema – Bonita Grupp ist Mutter geworden
Leute

Nachwuchs bei Trigema – Bonita Grupp ist Mutter geworden

Trigema-Chefin Bonita Grupp ist erstmals Mutter geworden. Details zum Baby bleiben privat.

02.02.2026

Wolfgang Grupp: «Ich habe den Trigema-Affen nie gesehen»
Werbe-Ikone

Wolfgang Grupp: «Ich habe den Trigema-Affen nie gesehen»

Aus der deutschen TV-Werbung ist er kaum wegzudenken - der Schimpanse von Trigema. An seiner Seite: der frühere Firmenchef Wolfgang Grupp. Doch der hat das echte Tier nie zu sehen bekommen.

18.03.2025