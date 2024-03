Boot verliert Diesel im Schiersteiner Hafenbecken

Wiesbaden (dpa/lhe) - Von einem Boot sind größere Mengen Diesel in das Schiersteiner Becken in Wiesbaden gelaufen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, trat der Kraftstoff am Dienstag aus, als der Inhaber Arbeiten an seinem Sportboot vornahm. Auf einer Fläche von 500 Meter auf 70 Meter verteilte sich demnach der Ölfilm. Einsatzkräfte stellten vor Ort einen starken Dieselgeruch fest.