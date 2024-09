Feuerwehr rettet Menschen von Sportboot

Biblis (dpa/lhe) - Ein Sportboot mit zwei Menschen an Bord ist am Mittwochabend auf dem Rhein bei Biblis in eine gefährliche Lage geraten. Der 70-jährige Bootsführer meldete, dass das Boot nach einem Wassereinbruch und Maschinenausfall nicht mehr fahrbereit sei und im Rhein treibe, wie die Polizei mitteilte. Durch den schnellen Einsatz von Feuerwehr und Wasserschutzpolizei Gernsheim konnte das havarierte Boot rechtzeitig stabilisiert und in einen nahegelegenen Hafen geschleppt werden. Die beiden Passagiere blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon.