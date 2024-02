Feuerwehr rettet Autoinsassen mit Boot aus Hochwasser

Niederaula (dpa/lhe) - Mit einem Boot hat die Feuerwehr zwei Männer aus dem Hochwasser auf den Wiesen beim osthessischen Niederaula gerettet. «Ihr Fahrzeug stand etwa einen Meter im Wasser», sagte eine Polizeisprecherin in Fulda am Freitagmorgen. Die 39 und 21 Jahre alten Männer hatten sich am Donnerstag spätnachmittags aufs Dach ihres Kleintransporters gerettet und mit einem Handy um Hilfe gerufen.