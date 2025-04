Boris Rhein erklärt seinen Söhnen Wende in Schuldenpolitik

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hat seinen beiden Söhnen den Schwenk in der deutschen Schuldenpolitik erklärt. Der CDU-Politiker sagte in einem Interview der «Frankfurter Rundschau» mit Blick auch auf die Christdemokraten zunächst: «Was ich nicht verstehe: dass einige im Bundestag erst ihre Hand für das Finanzpaket heben und sich dann wortreich und öffentlich dafür bei ihren Kindern entschuldigen. Wer dafür gestimmt hat, sollte lieber in seinem Wahlkreis erklären, warum er das getan hat.»