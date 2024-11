Boris Rhein will auch nach Bundestagswahl in Hessen bleiben

Wiesbaden (dpa/lhe) - Auch wenn seine Partei nach der vorgezogenen Bundestagswahl Teil der neuen Bundesregierung würde, will der CDU-Politiker Boris Rhein Ministerpräsident von Hessen bleiben. «Das ist mein Land, hier lebe ich seit meiner Geburt, hier fühle ich mich wohl und das ist das, was ich machen möchte», sagte der 52-Jährige dem Sender Hit Radio FFH. «Wir haben genügend in Berlin, die das können. Ich habe meine Aufgabe hier in Hessen.»