CDU Hessen blickt auf Bund und Kommunalwahl

Fulda (dpa/lhe) - Wie laufen aktuell die Verhandlungen der Union mit der SPD über die Bildung einer neuen Bundesregierung? Was kann die hessische CDU aus den jüngsten Wahlen lernen, um bei der im Frühjahr 2026 anstehenden Kommunalwahl erfolgreich abzuschneiden? Mit diesen und anderen Fragen will sich die hessische CDU auf ihrer zweitägigen Frühjahrsklausurtagung in Fulda beschäftigen, die heute (16.00 Uhr) beginnt.