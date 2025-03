Rhein zu Milliardenpaket: Werden Schleusen nicht öffnen

Fulda (dpa/lhe) - Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) begrüßt die Einigung zwischen Union, SPD und Grünen im Bund auf ein milliardenschweres Paket für Verteidigung und Infrastruktur. Das schaffe auch finanzielle Möglichkeiten für Investitionen in die Infrastruktur in Hessen, sagte er bei der CDU-Frühjahresklausurtagung in Fulda.