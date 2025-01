CDU-Chef Rhein knöpft sich Ampel und Grüne vor

Alsfeld (dpa/lhe) - Mit scharfen Angriffen gegen die zerbrochene Ampelregierung in Berlin und gegen die Grünen hat Ministerpräsident Boris Rhein die hessische CDU auf die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs eingestimmt. «Unser Land hat die Chance auf einen Politikwechsel mit Friedrich Merz und der CDU», sagte er am Abend auf der Landesvertreterversammlung in Alsfeld (Vogelsbergkreis).