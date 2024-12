Bericht: CDU will Lips als hessische Spitzenkandidatin

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Hessen-CDU will einem Medienbericht zufolge mit der Bundestagsabgeordneten Patricia Lips als Spitzenkandidatin in den Bundestagswahlkampf ziehen. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) aus Kreisen der Landespartei erfuhr, ist dies der Vorschlag der CDU-Spitze um Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) für die geplante Listenaufstellung am Donnerstag.