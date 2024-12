CDU will mit Patricia Lips an der Spitze in den Wahlkampf

Wiesbaden (dpa/lhe) - Patricia Lips soll die CDU in Hessen als Spitzenkandidatin in die Bundestagswahl führen. Das teilte die Partei am späten Nachmittag mit. Die 61-Jährige ist seit 2002 Bundestagsabgeordnete und aktuell stellvertretende Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion. Bei der zurückliegenden Bundestagswahl 2021 hatte Ex-Kanzleramtschef Helge Braun auf Listenplatz eins der hessischen Christdemokraten kandidiert, er tritt aber nicht wieder an. Beschlossen werden soll die Landesliste am 14. Januar in Alsfeld.