Boris Rhein verteidigt Ehegattensplitting

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens CDU-Chef Boris Rhein spricht sich mit Blick auf die geplante Reform der Steuerklassen gegen eine Abschaffung des umstrittenen Ehegattensplittings aus. «Die Ehe steht aus gutem Grund unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes», teilte der hessische Ministerpräsident der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit.

«Die Grünen beweisen mit ihren Plänen, mit denen sie die Steuervorteile für Verheiratete über das Ehegattensplitting abschaffen wollen, einmal mehr: Sie stehen für eine Politik gegen die breite bürgerliche Mitte in unserem Land», betonte Rhein. «Wir als Union stellen Familien in den Mittelpunkt und nicht ins Abseits. Deshalb sprechen wir uns klar gegen die Abschaffung des Ehegattensplittings aus.» Ein solcher Schritt wäre «ein Frontalangriff auf Millionen Familien in unserem Land», ergänzte Hessens CDU-Vorsitzender.