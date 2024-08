Hessens CDU-Chef Rhein fordert umfassende Pflegereform

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens CDU-Chef und Ministerpräsident Boris Rhein spricht sich angesichts stark gestiegener Pflegekosten in einer alternden Gesellschaft für eine grundlegende Pflegereform aus. Mit Blick auf ein kürzlich bekanntgewordenes Konzept von Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer und dem nordrhein-westfälischen Sozialminister Karl-Josef Laumann sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden, beide CDU-Politiker stießen eine wichtige Debatte an, der sich die Bundesregierung verweigere.