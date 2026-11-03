Technologiekonzern

Bosch baut weiter um: Halbleiter eigener Geschäftsbereich

Der Konzernumbau bei Bosch geht weiter. Mit Halbleitern wollen die Schwaben weiter wachsen. Helfen soll dabei ein eigener Geschäftsbereich.

Bosch: Halbleiter-Aktivitäten werden eigener Geschäftsbereich (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa
Bosch: Halbleiter-Aktivitäten werden eigener Geschäftsbereich (Archivbild)

Gerlingen (dpa/lsw) - Der Technologiekonzern Bosch arbeitet weiter an der Neuordnung der eigenen Strukturen. Das Halbleitergeschäft werde zum Jahresbeginn 2028 mit einem neuen Geschäftsbereich (Semiconductors) auf eigene Beine gestellt, teilte das Unternehmen aus Gerlingen bei Stuttgart mit. Die Zuordnung zum Unternehmensbereich Mobility bleibe bestehen. Aktuell gehört das Halbleitergeschäft zum Geschäftsbereich Mobility Electronics, das auch Bosch-interne Geschäfte mit elektronischen Steuergeräten und Leistungselektronik umfasst.

Bosch passe mit der Neuaufstellung die Organisation und Prozesse «noch besser auf die speziellen und sehr dynamischen Kunden- und Marktanforderungen der Halbleiterindustrie an», hieß es laut Mitteilung. Am Wachstum der Halbleiterindustrie wolle Bosch partizipieren. Bis 2030 plane Bosch einen jährlichen Umsatz mit Halbleitern von fünf Milliarden Euro. Entsprechend nehme man sich jährlich ein prozentuales Wachstum im niedrigen zweistelligen Bereich vor, sagte Erik Rein, der bei Bosch für das Halbleitergeschäft verantwortlich ist, auf Nachfrage.

Zur Einordnung: 2025 machte Bosch insgesamt einen Umsatz in Höhe von 91 Milliarden Euro. 61,4 Prozent entfielen dabei auf den mit Abstand größten Unternehmensbereich Mobility.

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