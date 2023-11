Bouffier verstärkt Universitätsrat der EBS

Oestrich-Winkel (dpa/lhe) - Der frühere hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) verstärkt für die nächsten drei Jahre den Universitätsrat der privaten EBS Wirtschaftsuniversität. Das zehnköpfige Gremium begleitet die Hochschule bei ihrer Entwicklung und schaut unter anderem darauf, dass die Bestimmungen des hessischen Hochschulgesetzes eingehalten werden, wie die EBS Universität für Wirtschaft und Recht am Mittwoch mitteilte.

Die Hochschule hat Standorte in Oestrich-Winkel im Rheingau und in Wiesbaden. Sie gehört zum gemeinnützigen Stiftungsunternehmen SRH, einem Anbieter von Bildungs- und Gesundheitsdienstleistungen. Aktuell lernen und forschen an der EBS den Angaben zufolge rund 2200 Studierende und Doktoranden. Bouffier war von 2010 bis 2022 hessischer Ministerpräsident.