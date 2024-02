Volker Bouffier erhält Ehrenpromotion an der Uni Gießen

Gießen (dpa/lhe) - Der ehemalige hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat vom Fachbereich Medizin der Justus-Liebig-Universität (JLU) Gießen die Ehrendoktorwürde erhalten. Der Dekan der Medizinischen Fakultät, Wolfgang Weidner, dankte Bouffier für seinen jahrzehntelangen Einsatz, wie der Fachbereich Medizin am Mittwoch mitteilte. Bouffier habe sich «in einer Phase nicht ausreichender Mittel» für den Medizinstandort Gießen eingesetzt. Sein Engagement, etwa zur Lösung von Investitionsproblemen, sei immer sachbezogen und transparent für alle Beteiligten gewesen, so Weidner. Bouffier selbst hatte ehemals an der JLU Rechtswissenschaften studiert und dieses 1977 abgeschlossen. Die Ehrung erhielt er am Dienstag beim Neujahrsempfang.