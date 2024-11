Bouffier-Sohn: Migrationsfrage bei Bundestagseinzug im Fokus

Gießen (dpa/lhe) - Im Falle seines Wechsels in den Bundestag nach der Wahl im kommenden Jahr will sich Frederik Bouffier vor allem in der Innen- und Rechtspolitik engagieren. Die Vorstände der CDU-Kreisverbände Gießen und Vogelsberg hatten den Sohn des früheren hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) als Kandidaten nominiert, wie sie am Dienstagabend bekanntgaben. Damit soll er die Nachfolge von Helge Braun als Direktkandidat der Union im Wahlkreis 172 antreten. Braun, der bis Dezember 2021 Kanzleramtschef unter der damaligen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gewesen war, will nicht erneut für den Bundestag kandidieren.