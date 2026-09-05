Löscharbeiten

Brand an Böschung bremst Verkehr auf Autobahn 5

Feuer neben der Autobahn: Nach einem Böschungsbrand bei Sankt Leon-Rot bleibt auf der Autobahn 5 vorerst nur ein Fahrstreifen offen. Ist die Trockenheit Schuld?

Die Feuerwehr konnte den Böschungsbrand an der A5 unter Kontrolle bringen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr konnte den Böschungsbrand an der A5 unter Kontrolle bringen. (Symbolbild)

Sankt Leon-Rot (dpa/lsw) - Ein Brand an einer Böschung neben der Autobahn 5 bei Sankt Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) sorgt derzeit für Verkehrsbehinderungen. Für die Löscharbeiten wurden zwei Fahrstreifen gesperrt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Brand sei inzwischen weitgehend gelöscht, es stehe aber weiterhin nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, hieß es. Ob die trockene Witterung den Brand ausgelöst hat, konnte der Sprecher bislang nicht bestätigen. Dies sei lediglich eine erste Vermutung.

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