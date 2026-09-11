Brand auf landwirtschaftlichem Anwesen
Ein Feuer in einer landwirtschaftlichen Halle breitet sich auf ein Wohnhaus aus. Was die Polizei bislang zum Brand bei Blaubeuren mitteilt.
Blaubeuren (dpa/lsw) - Ein Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen hat der Polizei zufolge bei Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) auf ein Wohnhaus übergegriffen und großen Schaden verursacht. Das Feuer sei in einem Stall, in dem Fahrzeuge und Pferde untergebracht seien, aus bislang nicht geklärter Ursache ausgebrochen. Der Schaden wird zum derzeitigen Stand auf mindestens 800.000 Euro geschätzt. Der Stall brannte völlig aus.
Kurz nach Ausbruch des Feuers wollte ein 28-jähriger Zeuge ein Fahrzeug aus dem Stall bergen. Dabei verletzte er sich nach Auskunft der Polizei leicht am Arm. Er wurde in eine Klinik gebracht.
Die Pferde konnten noch rechtzeitig durch die Besitzer des Stalls in Sicherheit gebracht werden.