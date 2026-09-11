Hoher Schaden

Brand auf landwirtschaftlichem Anwesen

Ein Feuer in einer landwirtschaftlichen Halle breitet sich auf ein Wohnhaus aus. Was die Polizei bislang zum Brand bei Blaubeuren mitteilt.

Ein Feuer in einem Stall in Blaubeuren hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Foto: Ralf Zwiebler/dpa
Ein Feuer in einem Stall in Blaubeuren hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Blaubeuren (dpa/lsw) - Ein Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen hat der Polizei zufolge bei Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) auf ein Wohnhaus übergegriffen und großen Schaden verursacht. Das Feuer sei in einem Stall, in dem Fahrzeuge und Pferde untergebracht seien, aus bislang nicht geklärter Ursache ausgebrochen. Der Schaden wird zum derzeitigen Stand auf mindestens 800.000 Euro geschätzt. Der Stall brannte völlig aus.

Kurz nach Ausbruch des Feuers wollte ein 28-jähriger Zeuge ein Fahrzeug aus dem Stall bergen. Dabei verletzte er sich nach Auskunft der Polizei leicht am Arm. Er wurde in eine Klinik gebracht. 

Die Pferde konnten noch rechtzeitig durch die Besitzer des Stalls in Sicherheit gebracht werden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hoher Schaden nach Brand am Marktplatz von Lauterbach
Fünf Häuser beschädigt

Hoher Schaden nach Brand am Marktplatz von Lauterbach

Der Brand bricht in einem Lokal aus und breitet sich schnell aus. Drei Häuser stehen in Flammen, zwei weitere werden beschädigt. Der Schaden ist immens.

30.07.2026

Zwei tote Ponys und hoher Schaden bei Feuer
Flammen zerstören Halle

Zwei tote Ponys und hoher Schaden bei Feuer

Eine landwirtschaftliche Halle geht in Flammen auf. Für zwei Ponys kommt jede Hilfe zu spät.

09.09.2025

Michelstadt: Hoher Schaden bei Brand von Lagerhalle
Feuer

Michelstadt: Hoher Schaden bei Brand von Lagerhalle

Wie das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Menschen werden bei dem Brand nicht verletzt.

06.09.2025

Feuerwehr Fürth rückt zu Brand nach Kröckelbach aus
Feuerwehr

Feuerwehr Fürth rückt zu Brand nach Kröckelbach aus

Zuerst wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Fürth wegen eines Gebäudebrandes alarmiert. Vor Ort stellte sich die Situation glücklicherweise weniger dramatisch dar.

21.07.2023

Nattheim

Brand auf landwirtschaftlichem Anwesen: Hoher Sachschaden

26.05.2023