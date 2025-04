Reutlingen (dpa/lsw) - Bei einem Brand auf einem Wertstoffhof in Reutlingen ist eine halbe Million Euro Schaden entstanden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Eine offene Lagerhalle, in der Abfälle gelagert werden, war am Vormittag in Brand geraten. Zeugen hätten Feuer und schwarzen Rauch gemeldet.