Brand bei Schrotthandel: Hohe Rauchwolken über Ilsfeld
Meterhohe Rauchwolken steigen über einem Schrotthandel in Ilsfeld auf. Auf dem Firmengelände brennen 15 Fahrzeuge.
Ilsfeld (dpa/lsw) - Auf dem Gelände eines Schrotthandels in Ilsfeld (Landkreis Heilbronn) sind 15 Fahrzeuge in Brand geraten. Menschen wurden bei dem Feuer am Nachmittag nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten die Fahrzeuge teilweise komplett in Brand. Dabei seien meterhohe Rauchwolken entstanden. Auch Bäume und Sträucher auf dem Gelände hätten Feuer gefangen.
Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle. Für umliegende Gebäude habe keine Gefahr bestanden. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 15.000 Euro. Zur Brandursache wird ermittelt.