Brand bei Schrotthandel: Hohe Rauchwolken über Ilsfeld

Ilsfeld (dpa/lsw) - Auf dem Gelände eines Schrotthandels in Ilsfeld (Landkreis Heilbronn) sind 15 Fahrzeuge in Brand geraten. Menschen wurden bei dem Feuer am Nachmittag nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten die Fahrzeuge teilweise komplett in Brand. Dabei seien meterhohe Rauchwolken entstanden. Auch Bäume und Sträucher auf dem Gelände hätten Feuer gefangen.