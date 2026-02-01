Brände

Millionenschaden nach Brand auf Firmengelände

Nach einem Feuer auf einem Firmengelände ermittelt die Kriminalpolizei. Bisher ist wenig zu den ausgebrannten Lastwagen und der Brandursache bekannt.

Vier Lkw brennen völlig aus, ein fünfter wird beschädigt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Vier Lkw brennen völlig aus, ein fünfter wird beschädigt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. (Symbolbild)

Gießen (dpa/lhe) - Auf einem Firmengelände in Gießen-Wieseck ist in der Nacht durch brennende Lastwagen ein Sachschaden von rund einer Million Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, brannten vier Lastwagen komplett aus, ein fünfter Lastwagen wurde beschädigt. Bei Eintreffen der Feuerwehr standen die dicht nebeneinander geparkten Lkws in Flammen. Die Brandursache wird nun von der Kriminalpolizei ermittelt.

