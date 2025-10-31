Brände

Millionenschaden bei Brand in Autowerkstatt

Nach einer Verpuffung steht eine Werkstatt in Flammen. Der Schaden ist enorm.

Feuerwehrleute löschen den Brand in einer Autowerkstatt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Feuerwehrleute löschen den Brand in einer Autowerkstatt. (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite