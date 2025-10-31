Brände Millionenschaden bei Brand in Autowerkstatt Nach einer Verpuffung steht eine Werkstatt in Flammen. Der Schaden ist enorm. 31.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Marijan Murat/dpa Feuerwehrleute löschen den Brand in einer Autowerkstatt. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Brände Feuer lodert nach Brand in Waiblinger Werkstatt wieder auf Ein Brand in einer Autowerkstatt lässt der Feuerwehr keine Ruhe: Am Folgetag werden die Einsatzkräfte erneut zu dem Ort gerufen. 09.09.2025 Brände Leergutautomat setzt Supermarkt in Flammen: Millionenschaden Tiefschwarzer Rauch dringt aus einem Leergutautomaten. Supermarktmitarbeiter evakuieren das Geschäft. Der Schaden ist enorm. 26.07.2025 Brände Brand in Autohaus richtet Millionenschaden an 12.06.2024 Feuerwehreinsatz Brand in Kfz-Werkstatt: Sechs Verletzte und hoher Schaden 14.09.2023 Feuerwehreinsatz Millionenschaden bei Brand in Autowerkstatt: Freibad geräumt 11.07.2023